Es bleibt bei einem leichten Auf und Ab bei den Corona-Zahlen der Hansestadt: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 60, 5 an. Am Freitag hatte der