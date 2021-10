16.10.2021 ( vor 17 Stunden )

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat sich nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC selbst kritisiert. "Wir sind alle schuld an dieser Niederlage, ich will das in keinster Weise auf die Spieler abwälzen. Es war zu wenig, von mir auch. Ich hätte ein Stück weit frü