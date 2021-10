16.10.2021 ( vor 4 Stunden )

Er galt als Reporterlegende. Nun ist Gerd Ruge mit 93 Jahren gestorben. Aus Anlass seines Todes hat der WDR nun Änderungen am Programm vorgenommen. Der langjährige ARD-Korrespondent und Reporter Gerd Ruge ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 93 Jahren in München, wie der WDR am Samstag mitteilt