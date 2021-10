17.10.2021 ( vor 3 Stunden )

Am siebten Jahrestag der asyl- und ausländerfeindlichen Bewegung lag die Zahl der Gegendemonstranten deutlich höher als bei den Feiernden. Ein breites Bündnis hatte zuvor zum Gegenprotest aufgerufen. In Dresden hat sich am Sonntag breiter Widerstand gegen die asyl- und ausländerfeindliche Pegida -Bewegung formiert. Mehrere Bündnisse hatten zu Gegendemonstrationen und zu Protestzügen Richtung Inn...