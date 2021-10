20.10.2021 ( vor 3 Stunden )



(dpa) - Lukas Nmecha soll beim Champions-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Red Bull Salzburg den mit dem Salzburg (dpa) - Lukas Nmecha soll beim Champions-League-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Red Bull Salzburg den mit dem Coronavirus infizierten Top-Stürmer Wout Weghorst ersetzen. Der 22-Jährige, der zuletzt auch schon in der Fußball- Bundesliga von Beginn an gespielt hatte, steht erneut in der Startelf 👓 Vollständige Meldung