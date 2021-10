24.10.2021 ( vor 6 Tagen )



Am Sonntagmorgen wurde die Insel Taiwan von einem starken Erdbeben erschüttert. Trotz einer Stärke von 6,5 gibt es bislang keine Verletzten. Ein Erdbeben der Stärke 6,5 hat die Insel Taiwan erschüttert. Das Beben ereignete sich am Sonntag in einer Tiefe von 66,8 Kilometern, wie Taiwans Wetterbüro mitteilte. Das Zentrum lag demnach im Nordosten Taiwans, war aber auf der gesamten Insel zu spüren.... 👓 Vollständige Meldung