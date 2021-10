25.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Frankfurt am Main (dpa) - Der Kunsthistoriker und langjährige Städel-Direktor Frankfurt am Main (dpa) - Der Kunsthistoriker und langjährige Städel-Direktor Klaus Gallwitz ist tot. Der 91-Jährige starb bereits am 21. Oktober im Kreis seiner Familie in Karlsruhe, wie seine Ehefrau Bénédicte Peyrat am Montag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet Gallwitz galt 👓 Vollständige Meldung