Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in der Kölner Uniklinik gestorben, sagte seine Frau Sabine Birnbaum am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen besetzt.