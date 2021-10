27.10.2021 ( vor 11 Stunden )



Der nordrhein-westfälische Landtag hat sich am Mittwoch mit Beifall von Armin Laschet verabschiedet. Der 60-jährige CDU-Politiker war über vier Jahre lang Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslands. Seit Dienstag ist er Bundestagsabgeordneter. Am Mittag sollte der bisherige Landesverkeh Der nordrhein-westfälische Landtag hat sich am Mittwoch mit Beifall von Armin Laschet verabschiedet. Der 60-jährige CDU-Politiker war über vier Jahre lang Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslands. Seit Dienstag ist er Bundestagsabgeordneter. Am Mittag sollte der bisherige Landesverkeh 👓 Vollständige Meldung