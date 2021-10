Tagesspiegel Sport Da war doch noch was im #DFBPokal : https://t.co/83il7pvVip #BMGFCB vor 13 Stunden

Jan Arno Hacker (~Al Love via L. Wall in Go) Borussia Mönchengladbach überrollt desolaten FC Bayern https://t.co/142li45GND vor 13 Stunden