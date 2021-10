28.10.2021 ( vor 14 Stunden )



Zum "Jahrmarkt der Alb-Träume" lädt das Hamburg Dungeon am Zum "Jahrmarkt der Alb-Träume" lädt das Hamburg Dungeon am Halloween -Wochenende. Grusel-Freunde ab 16 Jahren können die 80 Minuten lange Show in der Speicherstadt von Freitag bis Sonntag (jeweils 17.00 bis 22.00 Uhr) sehen. Gaukler, Artisten, Schwertschlucker und allerlei dunkle Gestalten lehren die 👓 Vollständige Meldung