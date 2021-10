28.10.2021 ( vor 4 Stunden )

Die Folgen der Corona -Krise werden kleiner: In Deutschland sind in diesem Monat fast 90.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Oktober 2020. Sorgen bereits aber der Ausbildungsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist dank einer anhaltenden Herbstbelebung im Oktober kräftig auf 2,