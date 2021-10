29.10.2021 ( vor 2 Stunden )



Schreck am Abend in Rothenburgsort: Dort suchte die Polizei nach einem angeblich bewaffneten Mann, der eine Schreck am Abend in Rothenburgsort: Dort suchte die Polizei nach einem angeblich bewaffneten Mann, der eine Halloween -Maske getragen haben soll. In der Nacht wurde die Suche eingestellt. Ein vermeintlicher Halloween-Scherz hat in Hamburg-Rothenburgsort einen Großeinsatz ausgelöst. Passanten hatten d 👓 Vollständige Meldung