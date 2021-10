29.10.2021 ( vor 2 Stunden )

Gute Nachrichten für Halloween -Fans in Essen: Nachdem der Zombiewalk 2020 Corona -bedingt abgesagt wurde, ziehen in diesem Jahr wieder Gruselgestalten durch die Stadt. Eine Änderung gibt es jedoch. Der Zombiewalk in Essen zu Halloween findet nach einer Corona-Pause im letzten Jahr am Sonntag wieder