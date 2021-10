30.10.2021 ( vor 5 Stunden )



Erstmals seit Jahren wird am Samstag eine neue Straßenbahnstrecke in Berlin eröffnet. Auf ihr soll auch eine neue Fahrzeug-Generation rollen. Erstmals seit Jahren wird am Samstag eine neue Straßenbahnstrecke in Berlin eröffnet. Auf ihr soll auch eine neue Fahrzeug-Generation rollen. 👓 Vollständige Meldung