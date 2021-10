30.10.2021 ( vor 8 Stunden )

Köln (dpa) - Der Teddy wird am Samstagabend bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" krankheitsbedingt ausfallen. Trotz vollständiger Impfung gegen das Coronavirus sei der Sänger oder die Sängerin unter dem Teddy- Kostüm an Covid-19 erkrankt, teilte der Sender wenige Stunden vor der Liveshow mit. D