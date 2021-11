31.10.2021 ( vor 3 Tagen )

Die Beziehungen zwischen Frankreich und Großbritannien sind angespannt – der Streit um die Fischereilizenzen im Ärmelkanal hält an. Bei einem Treffen in Rom haben sich die Staatschefs der Länder nun aber angenähert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson wollen den Streit um Fischereilizenzen im Ärmelkanal schnell beilegen. Ziel sei es, "so schne...