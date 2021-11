02.11.2021 ( vor 10 Stunden )

Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt glaubt nach dem 2:1-Sieg gegen Red Bull Salzburg wieder an ein Weiterkommen in der Champions League. "Wir haben die Gruppe ein Stück weit wieder aufgemacht", sagte der neue VfL-Coach am Dienstagabend. "Wir haben uns mit dem Sieg wieder eine realistischere Mö