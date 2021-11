05.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Wegen der großen Nachfrage will Rockmusiker Udo Lindenberg (75) bei seiner Tour im kommenden Jahr drei zusätzliche Konzerte anbieten. Die Shows seien in Köln (10. Juni), Hamburg (28. Juni) und Berlin (2. Juli) geplant, teilte der Konzertveranstalter am Freitag mit. Lindenberg werde bei "Udopium Live