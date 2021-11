06.11.2021 ( vor 6 Stunden )



Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Nico Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Nico Elvedi und Stürmer Breel Embolo verzichten. Beide Schweizer Fußball-Nationalspieler verletzten sich beim 1:1 in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Der 25 Jahre alte Elvedi erlitt eine Bandverletzun 👓 Vollständige Meldung