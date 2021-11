Die geänderte Corona-Landesverordnung ist am heutigen Montag in Kraft getreten und verstärkt unter anderem die Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen. Wie von...

Die 2-G-Regel tritt am Montag in Kraft und wird Weihnachten überdauern. Vizekanzler Werner Kogler schließt regionale Verschärfungen nicht aus Kritik übt er...