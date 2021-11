08.11.2021 ( vor 6 Stunden )



FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt scheint die Jahresendrally schon in vollem Gange zu sein. Nachdem der Leitindex Dax seine kleine Schwächephase überwunden hat und seit Kurzem wieder von Rekord zu Rekord eilt, könnte die Börsenampel in der neuen Woche weiter grün leuchten, zumal die am 👓 Vollständige Meldung