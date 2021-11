Im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Lage zu. Polens Regierung will Migranten mit Gewalt vom Grenzübertritt abhalten. Hilfe von der...

Belarus will noch mehr Migranten einfliegen: "Komplett skrupellos" Im Streit mit der EU will das Land die Lage offenbar weiter eskalieren lassen. Mit mehr Flügen will man weitere Flüchtlinge aus dem Nahen Osten in die EU...

t-online.de vor 1 Tag - Welt Auch berichtet bei • Deutsche Welle