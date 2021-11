Arno Nyhm RT @Tagesspiegel: #Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in #Berlin: Zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan haben sich ein Mehrfamilienh… vor 30 Minuten Claas Risius RT @Tagesspiegel: #Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in #Berlin: Zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan haben sich ein Mehrfamilienh… vor 1 Stunde 🔴Elke Martin RT @Tagesspiegel: #Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in #Berlin: Zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan haben sich ein Mehrfamilienh… vor 1 Stunde Christian Brey RT @Tagesspiegel: #Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in #Berlin: Zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan haben sich ein Mehrfamilienh… vor 1 Stunde Tagesspiegel #Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in #Berlin: Zwei Brüder aus dem Abou-Chaker-Clan haben sich ein Mehrfam… https://t.co/zy1kSWUHn8 vor 2 Stunden Gerde Brüder brechen ihr Schweigen: Clan-Betrüger bringen Senioren um ihr Haus in Berlin https://t.co/iBBDuwzIQN vor 8 Stunden