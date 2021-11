Gedenken an 9. November: Steinmeier erinnert an "ambivalenten Tag" Drei einschneidende Ereignisse trugen sich am 9. November zu: die Ausrufung der Republik 1918, die Reichspogromnacht 1938 und der Fall der Mauer 1989. Für...

n-tv.de vor 13 Stunden - Welt





Munich Re federt Schäden mit Wertpapier-Verkäufen ab Der Verkauf von Aktien und Anleihen hat den Rückversicherer Munich Re im Sommer in den schwarzen Zahlen gehalten. Obwohl die Zerstörungen durch Hurrikan "Ida"...

t-online.de vor 16 Stunden - Deutschland