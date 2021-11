Miss Marple Boris Palmer dreht den Spieß um https://t.co/wt6AnhO2p7 vor 5 Stunden Lessmann ... die Realität bei den GRÜNEN, wer wie Baerbock die Unwahrheit sagt, seine Vita beschönigt, darf hoch angesehen b… https://t.co/Nxv7Di8ezr vor 8 Stunden (# 214 bei Böhmermann) gab.ai/woli2017 RT @Watch_Greens: Am 11.10. haben die BaWü-#Grünen erklärt, dass der Ausschlussantrag "bald fertig" ist (siehe oben). Bis heute liegt diese… vor 19 Stunden GreenWatch RT @Watch_Greens: Am 11.10. haben die BaWü-#Grünen erklärt, dass der Ausschlussantrag "bald fertig" ist (siehe oben). Bis heute liegt diese… vor 19 Stunden GreenWatch Am 11.10. haben die BaWü-#Grünen erklärt, dass der Ausschlussantrag "bald fertig" ist (siehe oben). Bis heute liegt… https://t.co/yT7vIF4bCX vor 19 Stunden Milan Röttger "Seit einem halben Jahr wartet der Provokateur im Tübinger Rathaus auf den Ausschlussantrag der Grünen in Baden-Wür… https://t.co/dlGXPkHgx8 vor 22 Stunden