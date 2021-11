09.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Bergeijk (dpa) - Ermittler in den Niederlanden haben eine international operierende Drogenbande ausgehoben. Zehn Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag in Bergeijk im Südosten des Landes mit. Die Aktion richtete sich vor allem im Grenzgebiet zu Belgien gegen die Produktio Bergeijk (dpa) - Ermittler in den Niederlanden haben eine international operierende Drogenbande ausgehoben. Zehn Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag in Bergeijk im Südosten des Landes mit. Die Aktion richtete sich vor allem im Grenzgebiet zu Belgien gegen die Produktio 👓 Vollständige Meldung