10.11.2021 ( vor 9 Stunden )



São Paulo (dpa) - Auf dem Autódromo José Carlos Pace wird am 14. November das Rennen um den Großen Preis von Brasilien ausgefahren. Die Strecke:Die Architekten ließen sich in den 1930ern von gleich drei Kursen inspirieren: Roosevelt Raceway (USA), Montlhéry (Frankreich) und Brooklands (Großbritannie São Paulo (dpa) - Auf dem Autódromo José Carlos Pace wird am 14. November das Rennen um den Großen Preis von Brasilien ausgefahren. Die Strecke:Die Architekten ließen sich in den 1930ern von gleich drei Kursen inspirieren: Roosevelt Raceway (USA), Montlhéry (Frankreich) und Brooklands (Großbritannie 👓 Vollständige Meldung