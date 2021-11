11.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Auf der A12 in Brandenburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann krachte mit seinem Lkw in ein Stauende. Das Fahrzeug fing sofort Flammen, es gibt einen Toten. Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 12 nahe der Anschlussstelle Briesen (Landkreis Oder-Spree) in Brandenburg bei einem schwere Auf der A12 in Brandenburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann krachte mit seinem Lkw in ein Stauende. Das Fahrzeug fing sofort Flammen, es gibt einen Toten. Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 12 nahe der Anschlussstelle Briesen (Landkreis Oder-Spree) in Brandenburg bei einem schwere 👓 Vollständige Meldung