GladbachLIVE „Darf nicht nochmal passieren!“ Mit etwas Abstand zu den Ereignissen: #FCBayern-Star #Upamecano entschuldigt sich f… https://t.co/aagS8B0BsZ vor 33 Minuten Hans Hirschmüller @1_fc_nuernberg Was der BVB nicht schafft: Impfunwillige Profi-Fußballer gefährden die deutsche Meisterschaft 2021/22 des FC Bayern München. vor 2 Tagen Hans Hirschmüller @TSV1860 Was der BVB nicht schafft: Impfunwillige Profi-Fußballer gefährden die deutsche Meisterschaft 2021/22 des FC Bayern München. vor 2 Tagen Hans Hirschmüller @kicker Was der BVB nicht schafft: Impfunwillige Profi-Fußballer gefährden die deutsche Meisterschaft 2021/22 des FC Bayern München. vor 2 Tagen Hans Hirschmüller @DFL_Official Was der BVB nicht schafft: Impfunwillige Profi-Fußballer gefährden die deutsche Meisterschaft 2021/22 des FC Bayern München. vor 2 Tagen Hans Hirschmüller @BVB Was der BVB nicht schafft: Impfunwillige Profi-Fußballer gefährden die deutsche Meisterschaft 2021/22 des FC Bayern München. vor 2 Tagen