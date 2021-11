12.11.2021 ( vor 11 Stunden )



Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson vom FC St. Pauli ist froh, dass seine verletzungsbedingte Leidenszeit endlich zu Ende ist. "Es tat richtig gut, wieder auf dem Platz zu stehen und 45 Minuten zu spielen", sagte der Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten am Freitag. Am Vortag hatte der 28-Jährige Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson vom FC St. Pauli ist froh, dass seine verletzungsbedingte Leidenszeit endlich zu Ende ist. "Es tat richtig gut, wieder auf dem Platz zu stehen und 45 Minuten zu spielen", sagte der Abwehrspieler des Fußball-Zweitligisten am Freitag. Am Vortag hatte der 28-Jährige 👓 Vollständige Meldung