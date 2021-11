Christa Hoelters RT @tonline: +Eil+ Corona-Pandemie: Niederlande verhängen Teil-Lockdown https://t.co/Rltt8ahq2E vor 4 Stunden Prokdus-Gesundheit Corona-Pandemie: Teil-Lockdown verhängt – Krawalle in Den Haag https://t.co/QzHnDXEiap via @tonline vor 5 Stunden Marzo McCutter Sind eigentlich in anderen Ländern, wie zum Bsp. jetzt in den #Niederlanden, die #Coronamaßnahmengegner auch AfD-Wä… https://t.co/vMZtWwNiBO vor 6 Stunden Bagalut RT @VonDorset: Teil-Lockdown verhängt – Krawalle in Den Haag https://t.co/tokznducIO vor 6 Stunden Mohammett*in aMarschallah RT @VonDorset: Teil-Lockdown verhängt – Krawalle in Den Haag https://t.co/tokznducIO vor 6 Stunden 𝐸𝓁𝓁𝒶 RT @VonDorset: Teil-Lockdown verhängt – Krawalle in Den Haag https://t.co/tokznducIO vor 6 Stunden