15.11.2021 ( vor 23 Stunden )



Hamburg (dpa) - Beim traditionellen Quotenduell ZDF-"Traumschiff" gegen ARD-"Tatort" am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommt es Florian Silbereisen in diesem Jahr mit Udo Lindenberg zu tun. Das geht aus der nun veröffentlichten Programmplanung des Ersten für den 26. Dezember hervor. Regie bei dem Krim Hamburg (dpa) - Beim traditionellen Quotenduell ZDF-"Traumschiff" gegen ARD-"Tatort" am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommt es Florian Silbereisen in diesem Jahr mit Udo Lindenberg zu tun. Das geht aus der nun veröffentlichten Programmplanung des Ersten für den 26. Dezember hervor. Regie bei dem Krim 👓 Vollständige Meldung