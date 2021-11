Polizei stuft Autoexplosion in Liverpool als Terrorakt ein

15.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Am Abend des 14. November ist es im britischen Liverpool zu einer Explosion vor einer Frauenklinik gekommen, ein Auto ging in Flammen auf, ein Mann wurde getötet. Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt. Die mysteriöse Explosion eines Autos in Liverpool mit einem Toten hat auch einen Tag danach weiter Rätsel aufgegeben. Die Polizei stufte den Vorfall als terroristisch ein und bestätigte, d... 👓 Vollständige Meldung