15.11.2021 ( vor 3 Tagen )



Der Präsenzunterricht an vielen Berliner Der Präsenzunterricht an vielen Berliner Schulen ist in Gefahr. Die Jüdische Gemeinde bietet diese Woche Wahlfreiheit zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. 👓 Vollständige Meldung