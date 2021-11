16.11.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Corona -Inzidenz in Hamburg ist auf den höchsten je registrierten Wert gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte, kletterte die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 180, 9. Der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie war in Hamburg