17.11.2021 ( vor 23 Stunden )



Es ist so weit: Nach monatelanger Verzögerung gehen Es ist so weit: Nach monatelanger Verzögerung gehen Franz Marcs millionenschwere "Füchse" zurück an die Erben des ehemaligen jüdischen Besitzers. Dem ging ein jahrelanger Raubkunst- Streit voran. Der Weg für die Rückgabe des wertvollen Gemäldes "Die Füchse" von Franz Marc an die Erben des einstigen j 👓 Vollständige Meldung