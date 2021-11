19.11.2021 ( vor 7 Stunden )



Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtmarkt geht die Polizei in diesem Jahr nicht von einer gefährlichen Situation aus. "Wir erwarten keinerlei Störungen. Nichts, das uns von der Weltpolitik hier herein spielt", sagte der Leiter des zuständigen Polizeiabschnitts Fünf Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtmarkt geht die Polizei in diesem Jahr nicht von einer gefährlichen Situation aus. "Wir erwarten keinerlei Störungen. Nichts, das uns von der Weltpolitik hier herein spielt", sagte der Leiter des zuständigen Polizeiabschnitts 👓 Vollständige Meldung