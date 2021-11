19.11.2021 ( vor 4 Stunden )

Berlin (dpa) - Mitten in der vierten Corona -Welle hat der Bundesrat nach langem Ringen grünes Licht für neue Corona-Auflagen gegeben. Die Länder stimmten am Freitag einstimmig für das umstrittene, von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Infektionsschutzgesetz. Das bedeutet 3G am Arbeitsplatz , in Bussen u