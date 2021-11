NABU zum Koalitionsvertrag: Aufbruch mit Hausaufgaben / Krüger: Ein ökologischer Aufbruch ist möglich, auf das erste Jahr kommt es an NABU: Berlin (ots) - Die Ampel-Koalitionäre haben heute den Entwurf für den Koalitionsvertrag veröffentlicht. Damit die neue Bundesregierung ihre Arbeit...

Presseportal vor 3 Stunden - Pressemitteilungen





Mit der Luxuslimousine zum Impfen in die Hotelbar Das Impftempo in Deutschland muss dringend gesteigert werden. In Hamburg konnte man im Luxushotel den Piks bekommen.

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Vermischtes Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost