26.11.2021 ( vor 1 Woche )

Nun also doch: Nach zähen Diskussionen um die Ministerposten haben die Grünen sich auf fünf Politiker verständigen können. Einige hoch gehandelte Namen werden keinen Platz im Kabinett erhalten. Bei der FDP ging es geräuschlos, bei den Grünen dagegen hoch her: Eigentlich wollten sie am Donnerstagnachmittag ihre Kandidaten für die Ministerposten in der künftigen Ampelkoalition präsentieren. Doch ...