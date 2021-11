Cityreport24 Pandemie: Bundeswehr-General soll Corona-Krisenstab leiten https://t.co/8ImISeOaFi https://t.co/DpPEV8XYgT vor 15 Minuten Susi Glück Lindner: Corona-Krisenstab nächste Woche - Bundeswehr-General soll ihn leiten https://t.co/fGe6xLXaX8 via @SquidAppDE vor 43 Minuten Lukas Eggert RT @JustusSchmitt: Parteipolitik hin oder her: Diese Personalie ist eine gute Entscheidung. In der Bekämpfung der #Pandemie ist die #Bundes… vor 1 Stunde Thomas Severin Bundeswehr-General soll Corona-Krisenstab leiten 28. November 2021, 20:37 UhrQuelle: dpa Pandemie: Generalmajor Car… https://t.co/F1aYJnLkTu vor 1 Stunde Denis Waldästl RT @sebast_hartmann: Zur Einrichtung des neuen, gemeinsam Krisenstabes kommt es umgehend - wie durch die #Ampel vereinbart. Die gesamtstaat… vor 2 Stunden Ilse Koehl Lindner kündigt erstes Corona-Krisenstabs-Treffen für diese Woche an https://t.co/EwYalM4NII soll die Pandemie jetz… https://t.co/jJZK4bx2LG vor 2 Stunden