29.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Bremen (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen gibt es mindestens einen weiteren Coronafall. Nachwuchs-Hoffnung Fabio Chiarodia wurde positiv getestet. Mittelfeldspieler Niklas Schmidt begab sich wegen deutlicher Symptome ebenfalls in Quarantäne. Bei ihm steht das Ergebnis des PCR-Tests all Bremen (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen gibt es mindestens einen weiteren Coronafall. Nachwuchs-Hoffnung Fabio Chiarodia wurde positiv getestet. Mittelfeldspieler Niklas Schmidt begab sich wegen deutlicher Symptome ebenfalls in Quarantäne. Bei ihm steht das Ergebnis des PCR-Tests all 👓 Vollständige Meldung