29.11.2021 ( vor 2 Stunden )



Eine Genehmigung vom Land Brandenburg für die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin steht noch aus. Trotzdem stellt das Unternehmen bereits Wagen her – testweise. Der US-Autobauer Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin bereits mehrere Elektroautos testweise produziert. Der Umfang der vo Eine Genehmigung vom Land Brandenburg für die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin steht noch aus. Trotzdem stellt das Unternehmen bereits Wagen her – testweise. Der US-Autobauer Tesla hat in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin bereits mehrere Elektroautos testweise produziert. Der Umfang der vo 👓 Vollständige Meldung