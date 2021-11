100 % kmaeske RT @TspSport: Am Montag vorgestellt, am Dienstag zum ersten Mal mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Aber wofür steht eigentlich T… vor 2 Minuten Stefan Hermanns RT @TspSport: Am Montag vorgestellt, am Dienstag zum ersten Mal mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Aber wofür steht eigentlich T… vor 29 Minuten Ueberschriften Wofür steht eigentlich Tayfun Korkut? https://t.co/84rABlGz7h vor 2 Stunden Tagesspiegel Sport Am Montag vorgestellt, am Dienstag zum ersten Mal mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Aber wofür steht ei… https://t.co/Mf2DWajVgf vor 2 Stunden