03.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Als Konsequenz aus den Anschlagsplänen auf die Synagoge in Hagen spricht sich NRW- Als Konsequenz aus den Anschlagsplänen auf die Synagoge in Hagen spricht sich NRW- Innenminister Herbert Reul (CDU) für die Hinterlegung der Identität von Nutzern von Social-Media-Kanälen und Messengerdiensten aus. Das will er der Innenministerkonferenz vorschlagen, die an diesem Freitag in Stuttgart 👓 Vollständige Meldung