Auch in diesem Jahr hat die Gesellschaft für deutsche Sprache einen Gewinner gekürt. Wie im vergangenen Jahr gewinnt ein Wort aus dem Corona -Kosmos. In den Top Ten finden sich auch viele Begriffe aus dem vergangenen Wahlkampf. "Wellenbrecher" ist das " Wort des Jahres " 2021. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Das Wort stamme aus dem Küstensch...