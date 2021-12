Mariana Leky, "Was man von hier aus sehen kann": An diesem Satz stimmt alles - Deutsch-Kolumne Unser Kolumnist zeigt an Beispielen aus der Literatur, wie kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Folge 67: Mariana Leky über das, was man nicht sehen kann.

Spiegel vor 8 Stunden - Kultur