10.12.2021 ( vor 1 Woche )



In Düsseldorf und Köln sollen die neuen Waffenverbotszonen mit zahlreichen Schildern ausgewiesen werden. In Köln werde man dafür bei der Polizei hunderte Schilder produzieren, so der "Kölner Stadt-Anzeiger". In Düsseldorf rechnet man laut einem Polizeisprecher mit mehreren Dutzend. Während es in der In Düsseldorf und Köln sollen die neuen Waffenverbotszonen mit zahlreichen Schildern ausgewiesen werden. In Köln werde man dafür bei der Polizei hunderte Schilder produzieren, so der "Kölner Stadt-Anzeiger". In Düsseldorf rechnet man laut einem Polizeisprecher mit mehreren Dutzend. Während es in der 👓 Vollständige Meldung