15.12.2021 ( vor 2 Tagen )



Die FDP will nicht mehr neben der AfD sitzen, sondern weiter in die Mitte des Bundestags rücken. Bereits am Donnerstag soll der Umzug beschlossen werden. Das trifft auch CDU und CSU. Die sind empört. Auf Wunsch der FDP wollen die Ampelfraktionen die Die FDP will nicht mehr neben der AfD sitzen, sondern weiter in die Mitte des Bundestags rücken. Bereits am Donnerstag soll der Umzug beschlossen werden. Das trifft auch CDU und CSU. Die sind empört. Auf Wunsch der FDP wollen die Ampelfraktionen die Sitzordnung im Bundestag ändern – und die Union sc 👓 Vollständige Meldung